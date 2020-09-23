Apple может представить новый iPhone 13 октября

Ранее были презентованы новые Apple Watch и iPad.

Американская компания Apple может представить новые модели iPhone на специальном мероприятии, которое пройдет 13 октября. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Apple Insider.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, каждый из которых будет иметь OLED-экран. Также в этот день должны презентовать 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Apple 15 сентября провела ежегодную презентацию, на которой представила новые Apple Watch и iPad.

Видео: YouTube/ You Tech