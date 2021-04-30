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Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз

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Задача Stratolaunch не разглашается.

Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз. Об этом рассказали представители компании-разработчика. Они уточнили, что борт. Stratolaunch считается самым большим действующим самолетом в мире. Он смог подняться в воздух с территории площадки аэрокосмического порта Мохаве, расположенного в американском штате Калифорния. Испытательный полет признан экспертами успешным.

Напомним, что впервые Stratolaunch взлетел в небо в апреле 2019 года Самолет разработан при участии сооснователя компании Microsoft Пола Аллена. Лайнер обладает самым большим по размаху крыла. Он создавался для запуска ракет космического назначения. После смерти Аллена планы у компании изменились. Специалисты отказались от идеи создания собственной ракеты и решили переключить внимание на область гиперзвуковых технологий. Самолет будут применять в интересах Пентагона и его подрядчиков.

Видео: Twitter / @Stratolaunch

Теги: stratolaunch, пентагон, пол аллен
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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