Задача Stratolaunch не разглашается.

Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз. Об этом рассказали представители компании-разработчика. Они уточнили, что борт. Stratolaunch считается самым большим действующим самолетом в мире. Он смог подняться в воздух с территории площадки аэрокосмического порта Мохаве, расположенного в американском штате Калифорния. Испытательный полет признан экспертами успешным.

Напомним, что впервые Stratolaunch взлетел в небо в апреле 2019 года Самолет разработан при участии сооснователя компании Microsoft Пола Аллена. Лайнер обладает самым большим по размаху крыла. Он создавался для запуска ракет космического назначения. После смерти Аллена планы у компании изменились. Специалисты отказались от идеи создания собственной ракеты и решили переключить внимание на область гиперзвуковых технологий. Самолет будут применять в интересах Пентагона и его подрядчиков.

Видео: Twitter / @Stratolaunch