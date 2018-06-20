Видео: Самый большой в мире самолет совершил свой первый полет

Stratolaunch сумел развить скорость 304 километра в час.

Самый большой в Мире самолет совершил свой первый полет. В сети опубликованы кадры взлета, полета и посадки.

Свой первый полет самолет-гигант Stratolaunch совершил в субботу. В небе он находился 2,5 часа и смог развить скорость 304 километра в час на высоте 5 тысяч километров над пустыней Мохаве.

Сообщается, что самолет изготовлен из композитных материалов и предназначен для воздушного старта ракет-носителей.

Ранее на Piter.TV: в сеть слили шпионский отрывок из первого сериала по вселенной "Звездных войн" "Манадлорец".

Видео: Stratolaunch