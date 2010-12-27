Самый богатый депутат Ленобласти выкупит "черную комедию" о блокаде Ленинграда 

Владимир Петров даже попросил Никиту Михалкова стать посредником в приобретении авторских прав на картину.

В среду, 24 октября, депутат ЗАКСа Ленобласти Владимир Петров заявил о своем намерении выкупить все авторские права на фильм "Праздник", которая повествует о событиях в блокадном Ленинграде. Об этом сообщают РИА Новости.

Таким образом политик попытается не допустить выход "черной комедии" на экран. Владимир Петров даже попросил Никиту Михалкова стать посредником в приобретении авторских прав на картину.

Не сомневаюсь, что ваш авторитет в кинематографическом сообществе позволит найти способ, чтобы такого кино в нашей стране не появлялось впредь. Со своей стороны прошу вас стать посредником в вопросе приобретения всех авторских и иных прав на эту кинокартину, которая еще не вышла в прокат пишет депутат Михалкову

Также политик отметил, что выкупать киноленту он будет полностью на свои личные деньги.

Напомниим, что ранее в городе проходили одиночные пикеты, где участники призывали не выдавать прокатное удостоверение на "Праздник"

Фильм "Праздник" повествует о ленинградской партийной семье чиновников, которая готовит праздничное застолье перед встречей нового 1942 года в блокадном городе. На данный момент проект находится в процессе монтажа, а выход нв прокат планируется в следующем году.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский оценил сценарий фильма "Праздник" о блокадном Ленинграде

Фото:"Праздник" / ВК.



