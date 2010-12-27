В Петербурге блокадница предложила устроить режиссеру фильма "Праздник" Алексею Красовскому "тёмную"

В центре города прошла акция против еще не вышедшего в прокат, но уже нашумевшего фильма.

В понедельник, 22 октября, "Молодая Гвардия" Петербурга провела массовый пикет против выхода в прокат черной комедии "Праздник" Алексея Красовского. Об этом сообщают в сообществе.

В согласованном митинге приняли участие около 15 человек, среди которых были, как молодогвардейцы, так и неравнодушные горожане. По словам организаторов, кинолента высмеивает жизнь в блокадном Ленинграде и искажает исторические факты.

Они решили предложить поместить Красовского в темную комнату, холодную, без света, тепла, без воды и хлеба. Если не на месяц, то хотя бы на неделю. Пусть он прочувствует. И желание поставить этот фильм у него пропадет. И он убежит. Потому что не выдержит заявляет одна из участниц

На плакатах, которые с которыми пришли участники акции были такие надписи, как "Блокада – не праздник", "Не допустим такой праздник".

Отметим, что на прошлой неделе в городе проходили одиночные пикеты, где участники призывали не выдавать прокатное удостоверение на "Праздник".

В центре сюжета фильма "Праздник" - ленинградская партийная семья чиновников, которая готовит праздничное застолье перед встречей нового 1942 года в блокадном городе. На данный момент проект находится в процессе монтажа, а выход нв прокат планируется в следующем году.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы оценят качество осенней уборки в своем районе

Фото:Молодая Гвардия/вк