Также Мединский сообщил, что еще не смотрел эту киноленту.

Минкультуры может рассмотреть заявку на прокат черной комедии о блокаде "Праздник". Об этом сообщает ТАСС.

Также Мединский сообщил, что еще не смотрел эту киноленту из-за нехватки времени и желания.

Не имею ни времени, ни, честно говоря, желания отметил он

Напомним, что этот скандальный фильм показали на YouTube 31 декабря.

Выход фильма в сети лишил киноленту фестивальной судьбы, а отсутствие удостоверения для проката сделало невозможным его выдвижение на кинопремии.

Хотят - выкладывают в Сеть, - пояснил Мединский. - Хотят - не выкладывают. В стране цензуры нет. Что ты делаешь со своим творческим продуктом - это твое право

Фильм "Праздник" - это "черная комедия" о блокадном Ленинграде. В картине снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и Павел Табаков. Еще до выхода фильм вызвал негодование общественности. С критикой в адрес режиссера выступил, в частности, председатель Совета ветеранов Невского района Николай Шевчук.

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Фото: Piter.tv