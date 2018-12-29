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В Петербурге снимут фильм о балете Мариинки во время блокады
Сегодня, 20:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снимут фильм о балете Мариинки во время блокады

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Документальный фильм покажут зрителям уже в конце этого года.

В Петербурге снимут фильм  "Ленинградская сюита" о балете Мариинки во время блокады. Об этом сообщается в официальной группе фильма в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что работу над кинолентой начали еще в 2016 году.

Мы со своей стороны активно работаем над проектом: уже был проведен выбор локаций. Снимать ближайший эпизод мы будем в Выборге. Сейчас проходят кастинги и организация экспедиции

 сообщают организаторы

В данный момент авторы проекта ищут партнеров и волонтеров. Также идет сбор средств на зимний блок, поскольку у съемочной группы возникли разногласия с продюсерами.

Документальный фильм покажут зрителям уже в конце этого года.

Ранее мы сообщали о том, что Триллер "Стекло" стал лидером российского проката

Фото:pixabay

 

Теги: блокада фильм, кино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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