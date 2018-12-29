Триллер "Стекло" стал лидером российского проката

За минувшие выходные фильм собрал 348,7 млн рублей.

Фантастических триллер М. Найта Шьямалана "Стекло" стал лидером российского проката. В минувшие выходные фильм собрал 348, 7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

"Стекло" — это американский супергеройский фильм в жанре фантастического триллера. В главных ролях Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон. Премьера картины в России состоялась 17 января.

В тройку лидеров также вошла отечественная драма "Т-34", которая заработала 177,3 млн рублей, и новогодняя комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" с 46,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что в 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями".

Видео: YouTube / iVideos