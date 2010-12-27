Петербуржцы оценят качество осенней уборки в своем районе

Голосование будет проходить на сайте комитета по благоустройству до 9 ноября.

После прошедшего субботник в Санкт-Петербурге для жителей города открыли интернет-опрос, в котором каждый сможет поставить оценку качества уборки в своем районе. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Онлайн-опрос является одним из десяти критериев, который влияет на рейтинг по итогам месячника. Также будет учитывать оценка жилфонда и культуры производства на территории районе, скорость удаления недостатков, которые будут выявлены. На количество баллов будет влиять и количество человек, пришедших на субботник.

Голосование будет проходить на сайте комитета по благоустройству до 9 ноября.

В прошедшем Дне благоустройства приняли участие 219 тысяч петербуржцев.

Фото: gorsreda-spb.ru