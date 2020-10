We Are The Mighty рассказал о проектах 1155 и 1155.1.

Самые опасные для подлодок российские большие противолодочные корабли назвали в США. Об этом сообщил автор We Are The Mighty Гарольд Хатчинсон. По словам американского эксперта, суда проекта 1155 "Фрегат" и 1155.1 типа "Адмирал Чабаненко" можно считать самыми угрожающими для субмарин Вашингтона. Специалист отметил, что СССР нуждался в таких кораблях, так как военным следовало защищать тяжелый авианесущий крейсер "Киев", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров". Гарольд Хатчинсон напомнил, что головной корабль проекта 1155 "Удалой" имел водоизмещение 6840 тонн. Он развивал максимальную скорость до 30 узлов и был способен нести два вертолета Ка-27. У этого судна были ряд возможностей, которые могли вызвать кошмары у капитана американской подлодки Гарольд Хатчинсон, американский аналитик Эксперт заявил, что российский корабль был оснащен пусковыми установками комплекса "Раструб-Б". Данные ракеты превосходили по характеристикам вооружение, установленное не подлодках НАТО.