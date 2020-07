Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

Советский военный попал в топ-пять лучших мировых стрелков.

Легендарного советского снайпера Василия Зайцева в США назвали одним из лучших. Об этом сообщило издание We Are The Mighty. Авторы публикации напомнили, что герой входит в топ пять самых лучших стрелков мировой истории.

Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое - сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда журнал We Are The Mighty

Напомним, что Василий Зайцев родился в деревне Еленинка Оренбургской области в 1915 году. Его отцом был местный охотник, который учил сына стрельбе с раннего детства. Во время Сталинградской битвы младший лейтенант зайцев ликвидировал 225 солдат и офицеров противника. Он также обучал мастерству стрельбы своих товарищей. За два месяца военный подготовил 28 снайперов.

