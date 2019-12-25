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Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории
Сегодня, 15:54
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lesjasap

Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

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Советский военный попал в топ-пять лучших мировых стрелков.

Легендарного советского снайпера Василия Зайцева в США назвали одним из лучших. Об этом сообщило издание We Are The Mighty. Авторы публикации напомнили, что герой входит в топ пять самых лучших стрелков мировой истории.

Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое - сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда

журнал We Are The Mighty

Напомним, что Василий Зайцев родился в деревне Еленинка Оренбургской области в 1915 году. Его отцом был местный охотник, который учил сына стрельбе с раннего детства. Во время Сталинградской битвы младший лейтенант зайцев ликвидировал 225 солдат и офицеров противника. Он также обучал мастерству стрельбы своих товарищей. За два месяца военный подготовил 28 снайперов.

Американское издание рассказало о "морском монстре" России.

Теги: we are the mighty, снайпер, сталинградская битва, стрелок, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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