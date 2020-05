We Are The Mighty рассказал о строительстве экраноплана А-50.

Американское издание рассказало о "морском монстре" России. We Are The Mighty написали о строительстве нового российского экраноплана А-50. Автор публикации основывается на посте в Twitter-аккаунте посольства РФ в ЮАР, который дипломаты разместили в соцсети в июле 2017 года.

Журналист из We Are The Mighty считает, что А-50 должен быть введен в эксплуатацию согласно плану в 2020 году. "Монстр" будет представлять собой судно с динамической воздушной подушкой. Проект станет развитием экспериментального "Каспийского монстра". Он лег в основу советского экраноплана-ракетоносца "Лунь".

По данным We Are The Mighty, А-50 способен двигаться со скоростью до 480 километров в час. Его дальность - 4,8 тысячи километров. На себе экраноплан может нести груз до девяти тонн. Объект защищен сверхзвуковыми ракетами, которые напоминают индийско-российские PJ-10 BrahMos.

Фото: Sputnik