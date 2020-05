США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

We Are The Mighty рассказали о разрушениях, которые бомба может причинить.

В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы (в тротиловом эквиваленте) на Москву. Об этом рассказали специалисты из американского издания We Are The Mighty. По данным журналистов, пример подобного моделирования выполнен в симуляторе под названием NukeMap. Иностранцы утверждают, что ядерный взрыв данной мощности способен поразить северо-восточную часть России, а также практически полностью затронет Ярославскую область. В публикации говорится о том, что американский физик Эдвард Теллер также работал над созданием 10000-мегатонной ядерной бомбы. Его оружие позволит ликвидировать целые страны. В частности, от взрыва может быть уничтожена Великобритания, Франция, Германия, Северная и Южная Кореи. We Are The Mighty отмечает, что Америка отказалась от создания бомбы, которая по мощности в 100 раз превосходит разработку советской "Царь-бомбы". Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США прокомментировали авторы статьи Фото: NUKEMAP / Alex Wellerstein

Видео: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/