В Великобритании умерла самая старая золотая рыбка Джордж

Ему было 44 года. В среднем, золотые рыбки живут не больше 10 лет.

В Великобритании в возрасте 44 лет умерла золотая рыбка Джордж. Об этом сообщает The Mirror.

Владелец выиграл двух золотых рыбок Джорджа и Фреда на ярмарке в 1974 году и подарил их своей подруге Мэри, на которой потом женился. Рыбки пережили вместе с семьей два переезда и рождение дочери хозяев.

Фред умер в 2017 году в возрасте 42 лет. После его смерти Джордж начала терять свою золотистую окраску, со временем сменив ее на серебристую. А 10 апреля 2019 года умер и сам Джордж. В 2015 рыбки были признаны самыми старыми золотыми рыбками в Великобритании. Вообще золотые рыбки живут не больше 10 лет.

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Фото: Личный архив супругов Эллис