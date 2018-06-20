В Китае умерла последняя самка черепахи Янцзы

В мире остались три представителя данной породы. Один из них - мужского пола, пол двух других не установлен.

В зоопарке Сучжоу на юге КНР в 90 лет умерла самка гигантской мягкотелой черепахи. Об этом сообщает BBC News. В мире осталось всего три представителя данного вида, обитавшего в Янцзы.

Зоологи пять раз пытались осеменить черепаху, последний раз за сутки до ее смерти. Однако, эксперты уверены, что гибель животного никак не связана с данной процедурой.

Один самец этого редкого вида живет в неволе в Китае. В условиях дикой природы Вьетнама живут еще две гигантские черепахи. Их пол неизвестен. Если окажется, что это тоже самцы, вид будет обречен на вымирание.

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Фото: Mick Twister​​​​​​​/ Twitter