В Китае умерла последняя самка черепахи Янцзы

В зоопарке Сучжоу на юге КНР в 90 лет умерла самка гигантской мягкотелой черепахи. Об этом сообщает BBC News. В мире осталось всего три представителя данного вида, обитавшего в Янцзы.
Зоологи пять раз пытались осеменить черепаху, последний раз за сутки до ее смерти. Однако, эксперты уверены, что гибель животного никак не связана с данной процедурой.
Один самец этого редкого вида живет в неволе в Китае. В условиях дикой природы Вьетнама живут еще две гигантские черепахи. Их пол неизвестен. Если окажется, что это тоже самцы, вид будет обречен на вымирание.
Ранее на Piter.TV: Посетителей китайского заповедника пугает черепаха мутант.
Фото: Mick Twister/ Twitter
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