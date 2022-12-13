"Водоканал" выпустил в Неву более 2,5 тыс. особей атлантического лосося

Проект направлен на восстановление биологических ресурсов водной среды Петербурга.

В Неву выпустили 2,5 тысяч молодых особей атлантического лосося. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Предприятие проводит акцию в восьмой раз. За семь лет в водоемы Северной столицы выпустили 9,5 тыс. сигов, более 1,5 тыс. толстолобиков, около 6,6 тыс. молоди атлантического лосося, 25 тыс. сеголеток судака. Проект направлен на восстановление биологических ресурсов водной среды Петербурга.

Зарыбление водных объектов Санкт-Петербурга – важная часть миссии Водоканала по сохранению бассейна Балтийского моря. Павел Михайлов, директор Дирекции природопользования ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В акции приняли участие сотрудники СЗТУ Росрыболовства и Невского рыбоводного завода, который вырастил рыбу.

Ранее на Piter.tv: в Этнографическом музее открылась выставка, посвященная подвигу музейных работников в годы ВОВ.

Видео: Телеграм / Водоканал