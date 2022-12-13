В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная подвигу музейных работников в годы ВОВ

Главный специалист по обеспечению сохранности музейных предметов Виктория Первак отметила, что хрустальный потолок Мраморного зала был на 40 процентов разбит.

В Этнографическом музее стартовал фестиваль посвященный подвигу сотрудников музея. Мероприятие приурочено ко Дню Победы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сотрудники учреждения даже в годы Великой Отечественной войны продолжали работать и охранять культурное наследие города. Здание серьезно пострадало от бомбардировок. Спустя много лет на чердаке до сих пор находят осколки авиабомб.

Главный специалист по обеспечению сохранности музейных предметов Виктория Первак отметила, что хрустальный потолок Мраморного зала был на 40 процентов поврежден. Многие плитки разбились во время нашествия противника. Реставраторы много лет восстанавливали потолок. Часть плиток пришлось заменить на стеклянные. Полностью интерьер зала восстановили в 2011 году.

Со 2 по 10 мая в нашем музее пройдут тематические экскурсии и праздничный концерт "Нам нужна одна Победа".

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров.

Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей