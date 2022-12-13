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В музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров
Сегодня, 9:58
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В музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров

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Ровно в полдень состоится старт мотопарада.

На площадке Исторического парка "Россия – моя история" 6 мая проведут праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителей Петербурга приглашают принять участие в мастер-классах, побывать на экскурсиях и сделать фотографии около экспонатов.  Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Большинство мероприятий будут посвящены Мотопараду Победы. Он стартует в 12:00. С 10 до 12 часов горожане смогут принять участие в мастер-классах по сборке и разборке оружия и изготовлению окопной свечи. До  18.00 гостям предлагают написать "письмо на фронт".

До 12 утра будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров. До 18:00 модно увидеть экспозицию "История мотоклуба "Ночные волки" и выставку "Война в лицах". 

Кроме того, петербуржцам покажут фильм "Кузница Победы"  Александра Залдастанова. Сеанс пройдет в атриуме.  С 13.00 до 18.00 на большом экране можно будет увидеть "Боевые киносборники". 

Самые инициативные посетители смогут прокатиться на мотоцикле с коляской. Вход на мероприятия свободный.

Ранее на Piter.tv: в центре "Эрмитаж – Выборг" открылась выставка "Дары Востока".

Фото: пресс-служба музея "Россия – моя история"

Теги: день победы, куда сходить в петербурге, музей, россия моя история
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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