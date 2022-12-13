В музее "Россия – моя история" 6 мая будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров

Ровно в полдень состоится старт мотопарада.

На площадке Исторического парка "Россия – моя история" 6 мая проведут праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителей Петербурга приглашают принять участие в мастер-классах, побывать на экскурсиях и сделать фотографии около экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Большинство мероприятий будут посвящены Мотопараду Победы. Он стартует в 12:00. С 10 до 12 часов горожане смогут принять участие в мастер-классах по сборке и разборке оружия и изготовлению окопной свечи. До 18.00 гостям предлагают написать "письмо на фронт".

До 12 утра будет работать выставка коллекционных ретроавтомобилей и спорткаров. До 18:00 модно увидеть экспозицию "История мотоклуба "Ночные волки" и выставку "Война в лицах".

Кроме того, петербуржцам покажут фильм "Кузница Победы" Александра Залдастанова. Сеанс пройдет в атриуме. С 13.00 до 18.00 на большом экране можно будет увидеть "Боевые киносборники".

Самые инициативные посетители смогут прокатиться на мотоцикле с коляской. Вход на мероприятия свободный.

Ранее на Piter.tv: в центре "Эрмитаж – Выборг" открылась выставка "Дары Востока".

Фото: пресс-служба музея "Россия – моя история"