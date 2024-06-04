Маттео Сальвини не хочет, чтобы войка Европы оказались на поле боя на Украине.

Итальнский министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер европейской страны Маттео Сальвини предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону самому поехать на территорию Украины для того, чтобы принять участие в боевых действиях. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления перед избирателями на предвыборном мероприятии от собственной партии "Лига", организованного в городе Бари. Известно, что политик участвует в выборах мэра города.

Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову. Маттео Сальвини, вице-премьер Италии

Напомним, что лидер "Лиги" в последнее время постоянно критикует руководителей НАТО и Европейского союза за их позицию по наращиванию военной поддержки армии киевского режима и готовность военного блока снять ограничения по нанесению ударов Украиной западным вооружением по российской земле и объектам. Главу верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозепа Борреля Маттео Сальвини назвал подрывником, а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – "опасным господином".

Новый премьер-министр и правительство Италии приведены к присяге.

Фото и видео: YouTube / Matteo Salvini