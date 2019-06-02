Джорджия Мелони стала первой женщиной-главой правительства Италии.

Новый премьер-министр и правительство Италии приведены к присяге. Об этом сообщили журналисты в эфире местного телеканала RaiNews. Лидером кабинета министров стала глава политического движения "Братья Италии" Джорджия Мелони. на торжественной церемонии присутствовал президент Серджо Маттарелла. Мероприятие проводилось на территории Квиринальского дворца.

Напомним, что 45-летняя Мелони стала первой женщиной-премьером в Италии. На церемонии присутствовала ее семилетняя дочь по имени Джиневра. Новый кабинет министров Италии составляют члены таких партий как "Братья Италии", Лига и "Вперед, Италия", представляющие правоцентристскую коалицию. Именно они одержали победу на недавних парламентских выборах. В общей сложности в правительстве будет находиться 24 министра, из которых девять должностных лиц не будут иметь портфеля. Шесть постов отдано женщинам. Бывший глава Европейского парламента, вице-председатель партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Антонио Таяни возглавил МИД. Маттео Сальвини стал министром инфраструктуры и транспорта.

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Фото и видео: RaiNews