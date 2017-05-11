МВФ: при прекращении поставок газа из России рост ВВП ряда стран Европы сократится на 3%

Альфред Каммер рассказал о большой инфляции в регионе и холодной зиме.

В международном валютном фонде рассказали о том, что при гипотетически полном прекращении поставок российского природного газа рост ВВП ряда стран Европы сократится на 3%. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе мероприятия, организованного МВФ, директор регионального департамента Альфред Каммер.Эксперт пояснил, что Центральную и Восточную Европу ждет холодная зима, а также значительное увеличение инфляционных показателей.

Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, потери ВВП. Альфред Каммер, эксперт МВФ

Специалист считает что в текущих условиях Европа столкнется с значительными компромиссами и трудностями в выборе политического курса. Он напомнил, что властям стран требуется одновременно снижать инфляцию и помогать уязвимым слоям населения, домохозяйствам, а также экономически устойчивым предприятиям справляться с последствиями энергетического кризиса. Альфред Каммер добавил, что за аналогичный период в 2021 году поставки газа из России в Европу упали более чем на 80%.

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Фото и видео: YouTube / IMF