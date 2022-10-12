МВФ: цены на энергоносители и зависимость от природного газа станут причиной возможной рецессии в Италии

Пьер-Оливье Гуринша рассказал о прогнозе для экономики Италии.

МВФ заявил, что цены на энергоносители и зависимость от природного газа станут причиной возможной рецессии в Италии. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша. Чиновник прокомментировал вопрос одного из журналистов о прогнозе, которую можно дать экономической системе Рима.

Это одна из стран, по которым мы улучшили прогноз на 2022 год. Ряд европейских стран показал более высокие результаты, чем мы ожидали в нашем предыдущем прогнозе. Италия является одной из них. Пьер-Оливье Гуринша, экономист МВФ

Эксперт пояснил, что высокие показатели страны объясняются за счет хорошего туризма, сильной экономической активности, в том числе и в строительном секторе. Однако уже со следующего года в Италии будет фиксироваться резкое замедление в развитии. В частности, ситуация может дойти до "отрицательных темпов".

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Фото и видео: YouTube / IMF