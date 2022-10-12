В Вашингтоне активисты с баннерами и лозунгами прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

В Вашингтоне активисты с баннерами и лозунгами прервали сессию МВФ по реструктуризации государственных долгов. Соответствующий инцидент произошел в ходе выступления на конференции от Международного валютного фонда сделала первого заместителя главы организации Гиты Гопинат.
Отмените все долги немедленно" и "МВФ и Всемирный банк - это колониальные организации.
активисты
Местные журналисты рассказали о том, что спустя минуту после начала выступления протестующих принудительно увела служба безопасности МВФ.
МВФ отметил меры властей России по стимулированию экономики страны.
Фото и видео: YouTube / IMF
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