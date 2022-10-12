В Вашингтоне активисты с баннерами и лозунгами прервали сессию МВФ по реструктуризации госдолгов

Гита Гопинат не смогла с первого раза начать свою речь из-за выкриков недовольных.

В Вашингтоне активисты с баннерами и лозунгами прервали сессию МВФ по реструктуризации государственных долгов. Соответствующий инцидент произошел в ходе выступления на конференции от Международного валютного фонда сделала первого заместителя главы организации Гиты Гопинат.

Отмените все долги немедленно" и "МВФ и Всемирный банк - это колониальные организации. активисты

Местные журналисты рассказали о том, что спустя минуту после начала выступления протестующих принудительно увела служба безопасности МВФ.

МВФ отметил меры властей России по стимулированию экономики страны.

Фото и видео: YouTube / IMF