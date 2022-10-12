МВФ отметил меры властей России по стимулированию экономики страны

Петя Коева-Брукс назвала причины, по которым прогноз для РФ оказался хуже, чем реальность.

МВФ (Международный валютный фонд) отметил меры властей России по стимулированию налогово-бюджетному стимулированию и росту показателей экономической системы. В ходе брифинга с журналистами заместитель главы исследовательского департамента Петя Коева-Брукс объяснила, почему эксперты улучшили прогнозы ВВП РФ в текущем году. В частности, это связано со значительным укреплением рубля, приведшее лишь к незначительному росту инфляции и оказало влияние на реальные доходы граждан. При этом падение экономических показателей составит 3,4%, а не 6%, как прогнозировалось в июле.

Петя Коева-Брукс заметила, что этот сценарий связан с экспортом энергетических носителей, так как поставки сохранились и были перенаправлены в страны, которые не вводили против Москвы санкции. Еще одной причиной для позитивного прогресса МВФ считает то, что доля государства в экономике велика, но при этом уровень занятости фактически находится на докризисном уровне.

И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок. Петя Коева-Брукс, представитель МВФ

Коева-Брукс добавила, что последствия украинского конфликта и связанные с российской специальной военной операцией западные санкции "серьезно сказываются на российской экономике".

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Фото и видео: YouTube / IMF