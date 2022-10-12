МВФ: укрепление американского доллара создает значительную нагрузку

Пьер-Оливье Гуринша рассказал о жесткой финансовой политике США.

В МВФ заявили, что укрепление американского доллара создает значительную нагрузку на некоторые страны. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами, посвященному докладу о перспективах развития глобальной системы, сделал главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша

Во-первых, он повышает цены на импортные товары, счета за которые часто выставляются в долларах, что усиливает инфляционное давление в других странах. Пьер-Оливье Гуринша, экономист МВФ

Вторым негативным фактором специалист назвал ужесточение финансовых условий, так как компании или национальные правительства имеют валютные задолженности, а их обслуживание становится более дорогостоящим из-за роста курса доллара. Эксперт объяснил причины укрепления американской валюты. Пьер-Оливье Гуринша напомнил, что ФРС энергично повышала процентные ставки, а также планирует делать это и дальше. При этом мировые импортеры энергоносителей обеднели из-за высоких цен, что сказывается на отображении их валют.

Глава МВФ: разделение мира на тех, кто против и за Россию, вредит экономике.

Фото и видео: YouTube / IMF