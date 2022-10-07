Глава МВФ: разделение мира на тех, кто против и за Россию, вредит экономике

Кристалина Георгиева рассказала о негативных последствиях фрагментации для развивающихся и богатых стран.

Глава Международного валютного фонда заявила, что разделение международного сообщества на тех, кто против и за Россию по украинскому вопросу, вредит глобальной экономической системе. Соответствующей информацией поделилась Кристалина Георгиева в ходе выступления на площадке вашингтонского Джорджтаунского университета. Эксперт назвала студентам наиболее значимые негативные последствия такого кризиса для третьих стран.

Самым драматичным последствием действительно является раскол мира на блоки: один за Россию, один против России, и один, который сидит на скамейке запасных. Каковы последствия разделения мира на блоки? Мы все станем беднее - в бедных странах и в богатых странах. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Чиновница пояснила, что подобная мировая фрагментация в рамках интегрированной экономики приведет "развивающиеся" страны с низкими доходами к значительным последствиям, ухудшится ситуация с продовольственным кризисом, нищетой, а мир лишится части своей экономической эффективности, которая помогала людям становиться богаче.

Но если мы дойдем до того, что отрежем части мира друг от друга, то именно бедные в богатых странах и бедные страны будут нести основную тяжесть последствий этого. Кристалина Георгиева, глава МВФ

МВФ считает приоритетом мировой экономики на следующие пять лет сдерживание роста инфляции.

Фото и видео: YouTube / IMF