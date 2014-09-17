Салливан: США готовы к переговорам по иранской ядерной программе

Тегеран не демонстрирует стремления идти на диалог в этом вопросе, отметил он.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона к переговорам по иранской ядерной программе. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу CNN.

По словам Салливана, в настоящее время американские власти тесно сотрудничают с партнерами и союзниками для создания необходимых условий для переговоров. Однако, отметил он, в то же время Тегеран не демонстрирует стремления идти на диалог в этом вопросе.

Мы заявили, что вернемся к соглашению, если Иран будет готов вернуться к выполнению соглашения. Факт заключается в том, что Иран до сих пор не продемонстрировал желания вернуться к соблюдению СВПД. Джейк Салливан, советник президента США

Он подчеркнул, что "Иран имеет конкретные обязательства, которые надо выполнять".

Ранее Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте", которого придерживались в свое время Джон Кеннеди, Джеральд Форд и Дональд Трамп.

Видео: CNN