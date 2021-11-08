Салливан: Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Этого принципа придерживались в свое время Джон Кеннеди, Джеральд Форд и Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first). Об этом заявил помощник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телевизионного канала CNN.

Ранее данный принцип провозгласил предшественник действующего американского лидера Дональд Трамп. Кроме того, сторонниками этого движения были президенты Джон Кеннеди и Джеральд Форд. Салливан подчеркнул, по мнению Байдена тезис про лидерство ставит США на последнее место.

Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею "Америка на первом месте". Он даже сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит ее на последнее. Джейк Салливан, помощник президента США

Салливан считает, что политика Байдена по отношению к Европе значительно контрастирует с действиями Трампа. В качестве примера помощник американского лидера привел разрешение споров между Boeing и Airbus и создание схемы взаимодействия Соединенных Штатов и Европы для противостояния КНР.

Ранее в МИД России отреагировали на возможное проведение "Саммит за демократию".

Видео: CNN