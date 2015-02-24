В МИД России отреагировали на возможное проведение "Саммит за демократию"

Мероприятие может состояться в декабре 2021 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что созываемый Вашингтоном "Саммит за демократию" призван показать, что коллективный Запад якобы имеет некую объединительную повестку. Об этом она сказала в эфире телевизионного канала "Россия 1".

Отметим, данное мероприятие планируется провести в декабре текущего года по инициативе президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Этот "Саммит за демократию" – это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По ее мнению, такая повестка должна иметь определенные примеры на практике, а не просто теоретические размышления, которые "заканчиваются скандалами". Захарова отметила, Вашингтон по-прежнему намерен доказать свое лидерство в мире, даже несмотря на внутренние государственные проблемы.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США на "саммите демократий" хотят обеспечить себе "массовку".

Видео: Youtube/Россия 1