Лавров заявил, что США на "саммите демократий" хотят обеспечить себе "массовку"

Лавров убежден в том, что на саммит попытаются пригласить и некоторых стратегических партнеров и союзников России.

США, приглашая страны на "саммит демократий", пытаются продемонстрировать массовость своего движения. Такую точку зрения в интервью телеканалу "Россия-24" высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, такой саммит нацелен на то, чтобы разделить страны на демократические и недемократические.

Думаю, это объясняется тем, что американцы показать массовость своего движения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров убежден в том, что на саммит попытаются пригласить и некоторых стратегических партнеров и союзников России. Глава МИД выразил надежду, что "они проявят приверженность обязательствам, существующим в других форматах. России и Китая при этом нет в списке приглашённых.

Также Сергей Лавров рассказал о нацеленности Джо Байдена на дальнейшие контакты с Путиным.