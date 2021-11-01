Сергей Лавров рассказал о нацеленности Джо Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

"Байден передал наилучшие приветы Владимиру Путину".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с Владимиром Путиным. Лавров и Байден обсудили возможность проведения встречи в обозримой перспективе. Об этом Лавров рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Байден передал наилучшие приветы Владимиру Путину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что он уже передал данную информацию президенту РФ, в том числе для дальнейшего выстраивания графиков.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Байден заявил на саммите, что считает отказ России и ОПЕК+ наращивать добычу нефти неправильным

Видео: YouTube / Россия 1