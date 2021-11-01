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Сергей Лавров рассказал о нацеленности Джо Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

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"Байден передал наилучшие приветы Владимиру Путину".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с Владимиром Путиным. Лавров и Байден обсудили возможность проведения встречи в обозримой перспективе. Об этом Лавров рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Байден передал наилучшие приветы Владимиру Путину.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что он уже передал данную информацию президенту РФ, в том числе для дальнейшего выстраивания графиков.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Байден заявил на саммите, что считает отказ России и ОПЕК+ наращивать добычу нефти неправильным

Видео: YouTube / Россия 1

 

Теги: джо байден, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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