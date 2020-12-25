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Салливан: Байден рассказал Путину о возможностях США отвечать на атаки хакеров
Сегодня, 12:44
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Салливан: Байден рассказал Путину о возможностях США отвечать на атаки хакеров

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Помощник американского президента привел подробности встречи Байдена и Путина.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о возможностях США отвечать на атаки хакеров. Об этом политики говорили в Женеве 16 июня. С подробностями их встречи чиновник выступил в эфире местного телеканала СNN. Спикер заметил, что Вашингтон планирует совершать ответные кибератаки, так как обладает для этого необходимыми ресурсами и "значимыми возможностями".

Президент готов воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории. Это не была угроза. Это просто объективное заявление о том, что президент Байден готов сделать для защиты американских интересов.

Джейк Салливан, американский чиновник

Напомним, что во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным Джо Байден объявил о том, что передал российскому лидеру перечень из 16 пунктов. В документе указаны инфраструктурные объекты, атаки на которые американская сторона будет пресекать "самым жестким образом". 

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Фото: Pixabay.com

Теги: встреча путина и байдена, джейк салливан, киберугроза, хакеры
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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