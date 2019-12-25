Салливан: Байден предложит на G7 проект в качестве альтернативы инициативе Китая

Помощник президента США рассказал о новом инфраструктурном проекте.

Американский президент Джо Байден предложит на G7 проект в качестве альтернативы инициативе Китая. Соответствующее заявление сделал на онлайн-мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность помощник главы государства по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Политик представит коллегам глобальный инфраструктурный проект, который должен стать альтернативой для китайского экономического предложения "Один пояс - один путь".

Он запустит партнерство по глобальной инфраструктуре, физическому здоровью и цифровой инфраструктуре, которое, по нашему мнению, может стать альтернативой тому, что предлагает Китай. Джейк Салливан, помощник президента США

По словам эксперта, проект США подразумевает сумму в десятки и сотни миллиардов долларов. Относительно приоритета в подходе внешней политике Белого дома к Азиатско-Тихоокеанскому региону чиновник пояснил, что по результатам саммита США предоставили странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 150 миллионов долларов, Украине направили 40 млрд долларов.

Байден похвастался количеством представителей ЛГБТ в его администрации.

Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)

