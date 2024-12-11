На украинской территории даже после завершения специальной военной операции нельзя допустить размещения контингента Североатлантического военного альянса, иначе противник вновь нарастит силы и возродит региональный конфликт против России. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового региона страны уточнил, что киевский режим в случае вступления в НАТО будет использовать уже новые системы вооружений.

Если месяц или два назад он еще, будучи прямым сателлитом Байдена… говорил, что НАТО - это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

По мнению главы Херсонщины, перед коллективным Западом и Владимиром Зеленским может стоять задача заморозить конфликт для того, чтобы вновь накопить силы и ударить по России. Такой вариант развития событий является самым опасным, поэтому его следует учитывать. Под причиной для перемирия международные союзники Киева могут попытаться разместить на Украине собственный миротворческий военный контингент. Глава Херсонской области уверен, что на Украине не может быть никакой оборонной промышленности или войск. В противном случае страна будет готовиться к новому вторжению на российские земли.

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости