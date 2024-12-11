В Херсонской области оценили успехи противовоздушных систем России.

Система российской противовоздушной обороны эффективно справляется с ракетами ATACMS американского производства, которые Вооруженные силы Украины запускают в направлении Крымского моста. Эти опасные предметы успешно сбиваются над территорией Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. Чиновник уточнил, что также противник пытался достать западным оружием до территории Севастополя. Однако путь следования ракет ведется через Херсонщину или акваторию Азовского, Черного морей.

Наши (ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Владимир Сальдо констатировал, что сам факт наличия у армии киевского режима дальнобойных несет в себе угрозу длябезопасности, однако наши военнослужащие научились уничтожать ракеты в тылу врага.

ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости