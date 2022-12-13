Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России

Врио главы Херсонщины оценил возможности для региона при контроле Москвы.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Херсоне все больше людей ждут возвращения России на территорию. Соответствующее заявление российский чиносник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что граждане успели понять, что при контроле Москвы там было намного лучше в вопросе качества жизни и безопасности. Сальдо уверен, что в городе все время увеличивается число тех, кто начинает понимать, "что происходит на самом деле".

Среди наших идейных противников есть такие, которых перековать невозможно. За их умы мы бороться не будем, но и мстить им не будем. Однако теперь даже среди херсонских "ждунов" многие увидели, что при российской власти было больше возможностей для жизни и развития. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что правобережная часть Херсонской области, включая административный центр региона, с ноября 2022 года находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live