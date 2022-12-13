Владимир Сальдо рассказал о ситуации с передвижением граждан по региону и между субъектами РФ.

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе речь идет о движении между различными российскими регионами. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал временно исполняющий обязанности главы Херсонщины Владимир Сальдо. Он пояснил ведущей, что в планах у властей уже к концу лета 2023 года должно появиться также пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Уже сейчас на территории Херсонской области функционирует свыше 56 маршрутов по территории региона, а также, - между субъектами страны. В частности, в города полуострова или Краснодарского края запущены автобусные рейсы. Они ходят от Геническа и Скадовска до Армянска, Джанкоя, Симферополя и Ялты.

Не всё сразу работает гладко, граждане высказывают нарекания на работу органов управления. Это очень хорошо - критика помогает властям, подсказывает, на что обратить внимание. Мы стараемся исправлять недостатки как можно быстрее. Владимир Сальдо, врио главы региона

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Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо