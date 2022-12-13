Сальдо рассказал об аресте киевскими властями учителей в Херсоне

В Херсонской области объяснили, что Украина пытается запугать преподавателей.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что киевские власти арестовали нескольких учителей в городе Херсоне. В эфире местного телеканала "Таврия" чиновник пояснил, что на территории региона все равно будут возобновлены уроки патриотизма, военного дела и истории родного края, а педагогов невозможно запугать действиями украинских властей. Эксперт напомнил, что в период украинской власти были переписаны школьные учебники, а чиновники из Киева вычеркнули неудобные для себя исторические факты.

Нескольких учителей все-таки задержали и арестовали сейчас в Херсоне, но мы их все равно освободим. Они будут освобождены. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что Херсонская область стала субъектом России по результатам проведенного на этой территории всенародного референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем ВС РФ пока что находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая административный центр Херсон, остается под контролем ВСУ.

Сальдо: к концу лета запустят пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо