Сальдо: к концу лета запустят пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

К концу лета в Херсонской области запустят пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами. Сальдо отметил, что в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Он подчеркнул ,что сейчас уже работает более 56 внутриобластных и межрегиональных маршрутов.
Ранее Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все