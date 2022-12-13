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Сальдо: к концу лета запустят пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

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Он подчеркнул ,что сейчас уже работает более 56 внутриобластных и межрегиональных маршрутов.

К концу лета в Херсонской области запустят пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

По его словам, область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами. Сальдо отметил, что в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Он подчеркнул ,что сейчас уже работает более 56 внутриобластных и межрегиональных маршрутов.

Ранее Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир сальдо, железнодорожное движение, крым, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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