Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область

Врио региона рассказал, что попасть на левый берег Днепра противнику практически невозможно.

Украинская сторона пытается забросить диверсантов в левобережную часть Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности главы российского региона Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что противник рискует жизнями солдат, полагая, что российские силы не увидят их в ночное или дневное время суток. Эксперт добавил, что сейчас попасть на левый берег Днепра с правого практически невозможно, так как речное сообщение между территориями остановлено, потому что ВСУ пытались использовать гражданский транспорт как прикрытие.

Пытаются прорваться ДРГ. Очень плотное наблюдение за водной гладью, поэтому процент вероятности абсолютно низкий именно попадания ДРГ водным путем. Другими путями они попадают, но только не водным. Владимир Сальдо, врио главы Херсонской области

Напомним, что Херсонская область стала новым субъектом РФ по итогам проведенного там народного референдума.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE

