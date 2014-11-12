Глава нового региона РФ оценил военную поддержку ВСУ Западом.

Глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак армии киевского режима. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник не думает, что использование противником новых типов ракет радикально поможет ВСУ.

И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается. Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают... Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Эксперт уточнил, что чем больше страны коллективного Запада будут давать таких ракет, как Storm Shadow, ATACMS, HIMERS Вооруженным силам Украины, тем больше они потеряют собственных средств и возможностей бороться с Россией. Владимир Сальдо уточнил, что власти решительно настроены на противостояние, так как страна с этим злом мы справится и Россия не отступит никогда".

Сальдо рассказал о национализации собственности в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости