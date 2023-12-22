Глава Херсонской области сравнил парламент Украины с концлагерем.

Новый законопроект о всеобщей мобилизации на Украине может быть принят депутатами именно потому, что киевские власти будут шантажировать "компроматом" родных и близких людей местных парламентариев и самих членов Верховной Рады. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник из нового региона страны отметил, что ранее и сам занимал место депутата. Он уверен, что его бывшие коллеги сейчас и сами не рады тому, что происходит.

Я примерно понимаю мотивы, какими там понуждают депутатов принимать решения. На каждого из них вот такая папка компромата, и на их близких родственников. Там же фашистский, нацистский подход: не будешь выполнять преступных поручений, значит, семья пострадает. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Владимир Сальдо не исключил возможности того, что депутатов заставят проголосовать за документ и в результате законопроект наберет нужные для одобрения 226 голосов. Чиновник пояснил, что украинским дкпутатам некуда деваться, потому что они оказались практически как в концлагере. В случае неповиновения киевскому режиму для политиков будут определенные последствия.

Действия ВСУ вдоль Днепра нацелены лишь на "картинку", сообщил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости