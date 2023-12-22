Владимир Сальдо рассказал о том, что лодки с солдатами ВСУ очень быстро топятся.

Действия Вооруженных сил Украины на херсонском направлении даже не предполагают стратегического успеха, а попытки высадки десанта на левый берег Днепра осуществляются лишь для картинки и отчета перед странами коллективного Запада. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Эксперт добавил, что вся линия фронта проходит по территории нового региона страны по Днепру. Ее протяженность составляет свыше 300 километров.

Постоянные попытки высадки дополнительных вооруженных людей на территорию левого берега, то есть для того, чтобы создать просто картинку и отчитываться перед своими работодателями... Владимир Сальдо, глава региона

Российский чиновник констатировал, что у солдат противника даже нет возможности отступить или не пойти на выполнение "преступных приказов" своего командования. Владимир Сальдо пояснил, что назад отправиться бойцы ВСУ не могут, так как лодки сразу же топятся. Зачастую бойцы не успевают даже высадиться, так как судна сразу же ликвидируют, еще до прибытия их к берегу.

Сальдо: у Зеленского отсутствует будущее после инцидента с Ил-76.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости