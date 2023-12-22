Глава Херсонской области прокомментировал приказ Киева сбить самолет с украинскими военнопленными.

Политического будущего у лидера киевского режима Владимира Зеленского после трагедии со сбитым в Белгородской области Вооруженными силами Украины российским самолетом Ил-76 с военнопленными нет. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что в командовании армии противника прекрасно знали о том, что в воздушном судне находятся украинские бойцы.

Он уже теперь навсегда таким количеством крови облил себя, что политикой здесь не пахнет, здесь пахнет каким-то идиотизмом, который даже невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Даже невозможно объяснить с точки зрения нормальных, военных подходов. Владимир Сальдо, губернатор Херсонщины

Губернатор нового региона страны отметил, что киевский режим сейчас находится в агонии, поэтому решается на любые методы запугивания граждан. Именно по этому, по словам Сальдо, для ВСУ из Киева был отдан приказ сбить самолет, в котором находились украинские пленные.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости