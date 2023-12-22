Глава Херсонской области оценил модные тенденции в украинском истеблишменте.

Сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного говорят о внутривидовой борьбе внутри киевского режима. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового российского региона подчеркнул, что такое противостояние в стране всегда приводит к потерям и еще большей разбалансировке сил военнослужащих.

В друзьях согласия уже нет, все... Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Владимир Сальдо поняснил, что когда власть занимается доказыванием и ссорами о том, кто же из них более патриотичен и важнее, что происходит сейчас в украинском истеблишменте, то это приближает негативный сценарий для Киева.

Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости