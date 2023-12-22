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Попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ, заявил Сальдо

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Поляк призывает соотечественников не воевать на стороне ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в собственном Telegram-канале о том, что попавший в плен польский наемник не хочет больше связываться с Вооруженными силами Украины, а свой приезд на боевые действия мужчина считает ошибкой. Известно, что солдат был взят в плен на линии фронта под селом Крынки. Пострадавший объяснил, что отправился на службу в армию киевского режима ради денежного вознаграждения. Этой информацией глава нового региона страны делился в социальных сетях 19 декабря. Иностранный наемник был брошен военнослужащими ВСУ умирать. Однако российские специалисты оказали раненому первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.

Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать.

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Владимир Сальдо считает, что в настоящее время поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, когда увидел истинное лицо её "защитников".

Погибших под Херсоном соцработников из Петербурга и Ленобласти наградили посмертно.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, военнопленные, всу, иностранные наемники, новые регионы, польша, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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