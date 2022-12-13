Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании в Херсонскую область

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить российский регион и ознакомиться с ситуацией на его территории. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами ТАСС. По словам эксперта, ради осуществления такого официального рабочего визита иностранного главы правительства, местные власти будут готовы снять с него введенные ранее санкции.
Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область. Пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми.
Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины
Сальдо: попытки ВСУ "сунуться" на левый берег Херсонской области обречены на провал.
Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
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