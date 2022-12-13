Сальдо: попытки ВСУ "сунуться" на левый берег Херсонской области обречены на провал

Врио главы Херсонской области оценил возможность атаки противника на регион РФ.

Любые попытки наступления Вооруженных сил Украины на территорию Херсонской области обречены на провал. Об этом в ходе интервью с журналистами ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности главы российского региона, который присоединился к составу страны по результатам проведенного там всенародного референдума. Чиновник заметил, что в настоящее время противник ограничивается артиллерийскими обстрелами, которые ведутся через акваторию реки Днепр. Он напомнил, что эта водная преграда достаточно большая. Владимир Сальдо добавил, что на Херсонщину со стороны Киева "никто не суется".

Даже если будет какая-то попытка сунуться со стороны ВСУ, которые действуют по приказу киевского режима - подчеркиваю, именно киевского режима, потому что наши земляки нам не враги, - то эти попытки обречены на провал. Владимир Сальдо, врио главы Херносщины

Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине.

Фото и видео: Telegram / владимир Сальдо