Врио главы Херсонской области оценил вмешательство в ситуацию со стороны Вашингтона и Лондона.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал главных регуляторов украинского конфликта. В эфире местного телеканала "Таврия" российский чиновник заметил, что говорит о властях Великобритании и США.

США и Англия – это основные регуляторы, даже не европейцы... киевский режим самостоятельно не принимает решения. Им говорят, что нужно делать, он то и делают. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что Херсонская область стала субъектом РФ по результатам проведенного в регионе всенародного референдума. При этом украинские власти не признают легитимность процесса и продолжают обстреливать территорию, которая сейчас подконтрольна Москве. На сегодняшний день под контролем ВС РФ находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.

Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо