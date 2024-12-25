Губернатор нового региона РФ поздравил соотечественников с Новым годом.

Российский губернатор Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с Новым годом. Чиновник пояснил в видеообращении, размещенном в социальных сетях, что для нового региона нашей страны 2024 год был насыщен событиями. Он напомнил о том, что произошло много хорошего, но также и негативные явления, которые местное население ощутило на себе. Речь идет об обстрелах населенных пунктах, нападениях на гражданских лиц, случаях обстрелов автомобилей скорой помощи со стороны Вооруженных сил Украины. Среди позитивных моментов Сальдо указал на восстановление дорожного полотна, ремонт школ и медицинсуих учреждений.

Херсонщина с уверенностью и надеждой смотрит в следующий 2025 год. И планы на этот год у нас очень обширные и громадные. Они непременно будут реализованы благодаря большой поддержке Президента и федерального Правительства. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

В Херсонской области добавили, что Новый год — это праздник, наполненный волшебством Деда Мороза и Снегурочки, наряженной ёлки и смеющихся детей. Данный праздник напоминает о том, как важны встречи с близкими людьми. Владимир Сальдо призвал загадать желания под бой курантов, чтобы все сокровенное сбылось в реальности.

Сальдо назвал сроки восстановления Каховской ГЭС, разрушенной ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо